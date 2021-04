Vaccini a 'suon di musica'

Inaugurato l'hub vaccinale all'ex Pizzigoni di Saronno. I cittadini in attesa della somministrazione saranno intrattenuti con brani musicali.

La musica si sa, il più delle volte, può essere di aiuto e può donare sollievo e tranquillità. E, allora, se da una parte, certo, le vaccinazioni saranno il punto fondamentale, dall'altra proprio con la musica si vuole provare a far vivere in maniera un po' più spensierato il già difficile momento. Nell'hub vaccinale di Saronno (all'ex Pizzigoni), infatti, pronto a partire da lunedì 12 aprile, si è pensato, appunto, di intrattenere i cittadini in attesa di ricevere la somministrazione con brani musicali eseguiti da alcuni studenti delle scuole di musica.

