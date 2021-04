Milano, 32 tabaccherie (ne seguiranno molte altre) possono rilasciare adesso 14 diversi certificati comunali. "Anche questa è la città a 15 minuti che vogliamo - dice il sindaco".

Per ora si comincerà con 32 attività, ma via via ne seguiranno molte altre. Certificati comunali in tabaccheria: ad annunciarlo è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Quattordici diversi documenti che, d'ora in avanti, potranno essere rilasciati appunto anche qui - ha scritto - Più nello specifico la residenza, lo stato di famiglia, nascita, matrimonio e altri ancora. Un servizio già in funzione in molte edicole e che continua crescere. Anche questa è la città a 15 minuti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro