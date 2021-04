Sicurezza fabbricato di via Pozzobonelli

Il suo assetto è fonte di pericolo. Occorre quindi metterlo adeguatamente in sicurezza. Sul fabbricato di via Pozzobonelli il sindaco di Arluno ha emesso un'apposita ordinanza.

Il suo assetto è fonte di pericolo. Occorre quindi metterlo adeguatamente in sicurezza. Sul fabbricato di via Pozzobonelli il sindaco di Arluno, Moreno Agolli, ha emesso un'apposita ordinanza. Qualcosa si è mossa lo scorso 6 aprile quando i Vigili del fuoco, come si legge nella stessa ordinanza, "Hanno provveduto alla rimozione del pericolo causato dalla scossalina della gronda posta perimetralmente sul lato nord dell'immobile". Ora, però, "Constatato che tale situazione costituisce pericolo per l'integrità fisica dei cittadini che percorrono la pubblica via", si è resa necessaria un'ordinanza per effetto della quale il primo cittadino dispone "L'immediata messa in sicurezza della copertura del fabbricato prospiciente la pubblica via". L'operazione è funzionale a garantire "Il consolidamento e la sistemazione al fine di garantire la sicurezza a persone e cose".

