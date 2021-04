"Costruire la Società della Cura"

Dopo un anno di pandemia, il governo Draghi, in continuità con il precedente Governo Conte, sta predisponendo il Recovery Plan (PNRR) per l'accesso ai fondi europei del Next Generation EU.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Dopo un anno di pandemia, il governo Draghi, in continuità con il precedente Governo Conte, sta predisponendo il Recovery Plan (PNRR) per l'accesso ai fondi europei del Next Generation EU. Dalle informazioni rese pubbliche, esso non punta verso le generazioni che verranno, né a garantire il futuro della vita sul pianeta. Il Piano prevede grandi investimenti, ma nessuna conversione sociale ed ecologica della società: solo una modernizzazione green e digital dell’attuale modello fondato sulla predazione della natura e su una sempre maggiore diseguaglianza. E' orientato da Crescita – Concorrenza – Competizione: l'esatto contrario di ciò che la pandemia ci ha insegnato: nessuno si salva da solo, siamo persone interdipendenti fra noi e con l'ambiente che ci circonda. Non è questa la strada da seguire. Serve un cambio di paradigma e un nuovo modello di convivenza: la società della cura, che sia cura di sé, delle altre e degli altri, dell'ambiente, del vivente, della casa comune e delle generazioni che verranno. Per questo da diversi mesi, oltre 360 associazioni e 1500 persone attive hanno avviato il percorso di convergenza per la Società della Cura, e, con un intenso confronto di oltre due mesi di incontri tematici, hanno messo a punto un piano alternativo di proposte, un Recovery PlanET che verrò reso pubblico sabato 10 aprile in una giornata di mobilitazione nazionale. Anche a Legnano, come in tante città d’Italia, le proposte del Recovery PlanET verranno declinate con attenzione alle emergenze locali. Come cittadini legnanesi, abbiamo scelto di focalizzare i seguenti temi: vaccini senza profitti, subito e per tutti, qui e ovunque / commissariare la sanità lombarda / abrogare la Legge Regionale 23 del 2015 / ripristinare con i cittadini la medicina pubblica di territorio e istituire le case della salute / mettere in atto una vera conversione ecologica e spegnere l’inceneritore Accam di Borsano. Saremo in Piazza Ferré dalle 10 alle 12, nel rispetto delle norme anticovid, per promuovere la sottoscrizione dell’ICE “No profit on pandemic” e per informare e confrontarci con la cittadinanza sui contenuti del Recovery PlanET. Aderiscono: La Sinistra-Legnano in Comune, Rifondazione Comunista Legnano, Sinistra Italiana Altomilanese.

