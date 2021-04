Le Cocche tornano al San Luigi

Si profila un doppio impegno casalingo per la Futura Volley Giovani in questa parte finale del campionato 2020/21: le Cocche avranno quindi la possibilità di invertire la rotta.

Si profila un doppio impegno casalingo per la Futura Volley Giovani in questa parte finale del campionato 2020/21: le Cocche avranno quindi la possibilità di invertire la rotta e chiudere la serie negativa direttamente tra le mura amiche, con due sfide da ritenersi importanti soprattutto dal punto di vista dell’orgoglio. C’è voglia di riscatto nell’ambiente biancorosso, dopo quanto avvenuto negli ultimi 20 giorni passati senza vittorie: la battuta d’arresto a Montecchio ha di fatto precluso anche l’ultimo obiettivo stagionale costituito dalla qualificazione ai playoff, ma società e gruppo non hanno intenzione di chiudere l’annata senza una svolta positiva. Come detto, si tornerà a giocare al San Luigi: un fattore come sempre importante, unito al ritorno alla piena forma fisica di tutto il gruppo a disposizione di coach Lucchini – fatto salvo l’apporto di Benedetta Sartori, sempre più vicina a concludere il periodo di riabilitazione – e che dovrà costituire un ulteriore stimolo per il team bustocco. Altro sentimento che sicuramente sarà presente in Zingaro e compagne è la voglia di riscatto: il match di campionato prevede infatti l’incrocio con la Itas Città Fiera Martignacco, team che ha aperto la 'serie nera' della Futura con la secca vittoria per 3-0 in Friuli del 14 Marzo scorso. L’attuale terza forza della Pool, forte dei 31 punti conquistati in 21 incontri, può nutrire ancora flebili speranze di agguantare la quasi irraggiungibile Ravenna in cima al raggruppamento; per infastidire l’Olimpia necessiterebbe di vincere tutti gli ultimi 5 incontri a disposizione, impresa assai difficile ma alla portata di un gruppo come quello guidato da Marco Gazzotti. La Itas può infatti puntare su individualità di spicco come la coppia di esterne Smirnova e Pascucci, mattatrici della gara di andata, oltre all’apporto del centrale Viola Tonello, alla precedente gestione della Futura Volley Giovani dal 2010 al 2013. Si tratta quindi di un incontro molto aperto sulla carta: il match inizierà alle 17 di domenica 11 aprile e sarà disputato al Palasport San Luigi di Busto Arsizio. La gara sarà visibile in diretta streaming abbonandosi alla piattaforma di Lega Pallavolo Serie A Femminile (al sito lvftv.com); la differita, come sempre, sarà visibile alle ore 21.00 di martedì su One TV, al canale 112 del digitale terrestre.

