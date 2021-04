Nuovo percorso ciclabile

Il contributo richiesto alla Regione è arrivato. E adesso è pronto per tradursi in un progetto concreto a tutto beneficio della mobilità e dei cittadini di Cornaredo.

Il contributo richiesto alla Regione è arrivato. E adesso è pronto per tradursi in un progetto concreto a tutto beneficio della mobilità e dei cittadini. L'Amministrazione comunale di Cornaredo userà i 100 mila euro ottenuti dal Pirellone con lo scopo di realizzare un nuovo percorso per la mobilità ciclistica in via Milano ovvero sull'ex statale 11 "In corrispondenza - spiega il Comune - del parco di via San Siro e con l'installazione di una nuova segnaletica e illuminazione per gli attraversamenti pedonali". Un nuovo intervento con il quale si punta a perseguire uno scopo di carattere più vasto e generale ovvero "Realizzare condizioni di maggior sicurezza per tutti gli utenti della strada e in modo particolare per la mobilità ciclabile e pedonale, attraverso un insieme di lavori su alcune strade dell'area urbana per contrastare le criticità di natura infrastrutturale".

