2000 mascherine per l'Asst

Per il personale dell’Asst Ovest Milanese arriva una difesa in più contro il Covid-19: duemila mascherine FFP2, prodotte e donate dall’azienda FenGarments di Gallarate. Le mascherine sono testate in Italia, certificate CE e in grado di assicurare una filtrazione superiore al 99%.

“Con i dispositivi che mettiamo a disposizione dell’Ospedale vogliamo essere d’aiuto alla nostra comunità e al personale sanitario che ci assiste – dichiara Paolo Dragonetti, direttore di FenGarments - Dall’inizio dell’emergenza abbiamo destinato una parte dell’azienda alla realizzazione di mascherine per la protezione da Covid-19, con materiali che garantissero massima sicurezza e comfort”. Il percorso che ha portato FenGarments ad essere la prima realtà europea a produrre mascherine FFP2 certificate CE non è stato semplice. “Sono stati curati – spiega Gianluca Albè di A&A Studio Legale, consulente legale dell’azienda – differenti aspetti, sia dal punto di vista regolamentare per l’ottenimento della marcatura CE, che dal lato “day-to-day” quindi la contrattualista, privacy ed IP”. Performance e regolarità dei dispositivi sono state testate dal laboratorio di analisi BPSEC di Magnago. “Attualmente nei nostri laboratori testiamo dispositivi che arrivano da tutta Italia e dal resto del mondo, ma è significativo che in questo caso la collaborazione sia tra aziende del territorio – commenta Daniele Barbone, direttore di BPSEC - In questa fase vediamo sempre più attenzione da parte del mercato a dispositivi sicuri e performanti. Questo si può ottenere solo grazie a competenze evolute e a sinergia tra centri di prova come il nostro e aziende all’avanguardia come FenGarments”. “Devo ringraziare FenGarments – dichiara Angelo Cammarata, responsabile Acquisti e Appalti della ASST Ovest Milanese – per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso l’Ospedale di Legnano. I dispositivi saranno dati in uso agli Operatori sanitari e saranno un prezioso supporto a tutela della salute di chi opera quotidianamente sul campo e dei cittadini tutti”. “Mi unisco all’Asst nel ringraziare le aziende private che scelgono di sostenere, con azioni concrete, gli operatori sanitari messi tutti a dura prova dall’emergenza Covid” - conclude Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello e operatore sanitario presso la struttura.

