La vita secondo Naty

Dal bullismo subito da adolescente, alla scoperta della passione del make up, dalle mille insicurezze alla costruzione del rispetto: il libro di Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni, che ha conquistato quasi un milione di follower con i suoi tutorial di make up, gli shooting fotografici e le IG stories che raccontano la sua quotidianità, si mette a nudo raccontandosi senza filtri. Dal bullismo subito da adolescente, alla scoperta della passione del make up (prima come “maschera” dietro cui nascondersi, poi come strumento per l’espressione di sé e professione), dalle mille insicurezze alla costruzione del rispetto per sé stessa, dal dolore di un aborto e di un amore tossico del passato alla conquista del grande amore e alla creazione del proprio futuro professionale e personale. Tanti episodi di vita, dai più spensierati ai più complessi, per trovare la forza di rompere i tabù e liberare tutti i colori che la vita può avere! Proprio come i suoi consigli di make up per ogni occasione…

IL LIBRO A volte bisogna riavvolgere il filo della memoria per ritrovare se stessi. È esattamente quello che ho fatto io quando ho iniziato a scrivere questo libro. Per un attimo ho deciso di dimenticare le serate glam e gli outfit ricercati, e mi sono tuffata a capofitto nei ricordi. Sono tornata agli anni spensierati della mia infanzia e a quelli più complicati della mia adolescenza per rivelare una parte inedita di me. Quella che non sempre riesco a mostrare sui social. Eccomi qui, quindi, senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni. Ventitré capitoli, come ventitré sono i miei anni, pieni di consigli sulla vita, l’amore e il makeup. Perché tutto quello che ho imparato finora mi ha reso la donna che sono oggi, e io voglio condividerlo con voi.

