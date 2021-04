'Garantire un tampone rapido gratuito a tutti': il Comitato Promotore Fondazione Aurea, organizzatore della campagna in oratorio a Castano, lancia una raccolta fondi.

Tamponi Covid gratuiti: quando l'unione fa la forza o, in questo caso specifico, sarebbe il caso di dire che "fa salute e prevenzione". E, così, forse partendo proprio da questo motto, il Comitato Promotore Fondazione Aurea, organizzatore dell'importante iniziativa in oratorio a Castano, ha lanciato la raccolta fondi 'Garantire un tampone a tutti', per proseguire, appunto, la campagna di test rapidi che, fin dal principio (nei mesi scorsi) ha fatto registrare grandi e significativi risultati. "Con il contributo di tutti - scrivono - si potrà permettere a più persone di sottoporsi ai tamponi e di riuscire il prima possibile a vincere la lunga e difficile battaglia che stiamo combattendo contro il Coronavirus. Ricordiamo, inoltre, che le donazioni (IBAN IT81N0307502200CC8500850880) sono deducibili ai sensi dell'art. 27, l.133/99". Maggiori informazioni sul sito www.fondazioneaurea.it o alla mail info [at] fondazioneaurea [dot] it.

