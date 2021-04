Gli investimenti nel bilancio di previsione

Dalla nuova casa delle associazioni all'attenzione ai parchi, dalla realizzazione dell'area feste alla rotatoria di via Roma. Il bilancio di previsione redatto per la Bareggio dell'immediato futuro dalla giunta del sindaco Linda Colombo, alla voce investimenti, annovera capitoli multiformi. Sul piatto è stata messa una somma pari a 3.471.690,17 euro.

Dalla nuova casa delle associazioni all'attenzione ai parchi, dalla realizzazione dell'area feste alla rotatoria di via Roma. Il bilancio di previsione redatto per la Bareggio dell'immediato futuro dalla giunta del sindaco Linda Colombo, alla voce investimenti, annovera capitoli multiformi. Sul piatto è stata messa una somma pari a 3.471.690,17 euro. Tra le opere previste per il 2021 spiccano il secondo lotto della manutenzione straordinaria di via Santo Stefano (599 mila euro), quella di varie strade per 346 mila e il completamento delle piste ciclabili per 131 mila. Nel 2022 sono invece previsti, tra gli altri, il completamento delle piste ciclabili per 300 mila euro e la manutenzione straordinaria dei parchi per 210 mila. Fanno, invece, parte di quanto stabilito per il 2023 la creazione della casa delle associazioni con il corposo importo di 650 mila euro, la rotatoria di via Roma (450 mila), quella dell'area feste (300 mila). Opere con le quali il Comune di Bareggio punta a rinforzare sia la dotazione urbanistica sia quella di ricettività sociale per il prossimo triennio con un occhio ben vigile sull'incremento della qualità del vivere in paese.

