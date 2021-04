'Libri dove e come nascono': una serie di incontri, un progetto rivolto alla terza età per scoprire e conoscere più da vicino il mondo dei libri e della scrittura.

'Libri dove e come nascono. Il nostro libro': è questo il titolo di una serie di incontri, promossi dal Comune di Vanzaghello (biblioteca), per il progetto 'Linguaggi diversi per vivere la storia' finanziato da Fondazione Cariplo 'Per la Cultura'. Scrittura di una memoria collettiva e percorso nella filiera del libro, a cura de 'La Memoria del Mondo' e rivolto alla terza età, allora, si comincerà il 12 aprile con l'introduzione sui consigli di scrittura, quindi il 3 maggio spazio a domande, dubbi e strategie di scrittura, il 31 maggio commenti, motivazioni e scelte stilistiche, mentre a giugno ecco l'incontro con l'editore e il grafico editoriale per la scelta delle caratteristiche del libro collettivo e la consegna dei testi e, infine, a dicembre sarà la volta della presentazione del progetto alla cittadinanza. Da sottolineare che i primi tre appuntamenti si terranno in remoto sulle piattaforme digitali. Per informazioni o prenotarsi, rivolgersi alla biblioteca al numero di telefono 0331/306782 oppure alla mail biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it.

