Musei e castelli... online

Da Milano a Brescia, passando Lecco, Mantova, ecc... Abbonamento Musei ha raccolto una selezione delle migliori immagini e video per scoprire online i musei del proprio circuito.

Dal Duomo di Milano al Castello Sforzesco e ai maggiori musei milanesi, fino a Villa Monastero a Lecco, Castello Bonoris a Brescia, Palazzo Te a Mantova e Casa Museo Lodovico Pogliaghi: Abbonamento Musei ha raccolto una selezione delle migliori immagini e video per scoprire online i musei del proprio circuito. Alcuni di essi offrono un vero e proprio tour virtuale, altri una rassegna fotografica delle collezioni d’arte. Tutte modalità che sono l’occasione per visitare i più famosi musei e castelli della Lombardia direttamente online. La maggior parte dei siti internet museali mette a disposizione una visita per immagini ad altissima definizione delle opere d’arte esposte nelle loro collezioni. Che comunque valgono l’esperienza, perché consentono di cogliere dettagli ed elementi del dipinto che alle volte sfuggono.

