Un aiuto e un sostegno alle attività produttive e agli esercizi di ristorazione. Corbetta scende in campo e lo fa erogando un contributo economico a fondo perduto.

Un aiuto e un sostegno alle attività produttive e agli esercizi di ristorazione. Corbetta scende in campo e lo fa erogando un contributo economico a fondo perduto in più rispetto a quelli di competenza statale e regionale (il bando 'Io sostengo'). "Le categorie dei commercianti, delle attività produttive e gli esercizi di ristorazione sono tra i più colpiti dagli effetti della pandemia, insieme ai nostri bambini che non sono andati a scuola - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Come Amministrazione, quindi, abbiamo deciso di restare loro vicino, appunto erogando un contributo economico a fondo perduto in più rispetto a quelli di competenza statale e regionale. Tutte le domande di ristoro sono state valutate e le attività corbettesi hanno ricevuto un sostegno economico per alleviare le spese sostenute in questi lunghi mesi. Un aiuto importante, perché non vogliamo abbandonare nessuno in questo periodo difficile, ed essere così pronti insieme a ripartire".

