Gli 'Angeli' sempre presenti

Rosse, arancioni o gialle, per loro, alla fine, non ci sono zone, perché gli aiuti e l'attenzione verso chi, purtroppo, è meno fortunato non si possono e non si devono fermare.

Rosse, arancioni o gialle, per loro, alla fine, non ci sono zone, perché gli aiuti e l'attenzione verso chi, purtroppo, è meno fortunato non si possono e non si devono fermare. "C'è bisogno", insomma, eccoli pronti, come sempre, a rispondere presenti e a farlo con il solito importante lavoro. "Certo l'ultimo anno, a causa dell'emergenza covid-19, è stato particolare e per molti aspetti complicato - spiega Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels - comunque, il nostro impegno non è mai venuto meno, anzi, proprio per la difficile situazione che stiamo vivendo, era ed è fondamentale dare una presenza ancor più mirata e costante". Dalla strada ai centri di accoglienza, in particolar modo la sera, ma anche in molti casi durante il giorno, allora, un'attività a 360 gradi quella messa in campo. "Con la pandemia - ribadisce - le esigenze e le richieste di sostegno delle persone sono cresciute in maniera significativa. C'è stato, infatti, come hanno evidenziato indagini e report in tale senso, un aumento della povertà e dei cosiddetti 'nuovi' poveri, più addirittura della crisi che ci eravamo trovati ad affrontare a partire dal 2008. Dodici mesi, dunque, complessi, sia per i senzatetto, già provati da situazioni di criticità e disagio, sia per molti altri cittadini o famiglie che, purtroppo, hanno dovuto fare i conti con una serie di difficoltà (il lavoro perso e i soldi che, inevitabilmente, sono venuti meno, il cibo che mancava, ecc...) e ci hanno contattato per chiederci un aiuto. Giovani, adulti e anziani alla ricerca di cose semplici e della quotidianità, che, però, oggi sono diventate un grosso problema reperire".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro