VdF: al servizio di tutti

49 volontari e una grande passione e senso di responsabilità: "Per il 2020 la media è stata di due interventi al giorno, abbastanza sostenuta per un distaccamento di questo tipo".

Si è svolta, domenica 20 marzo, con grande compostezza e in forma privata la tradizionale benedizione del personale e dei mezzi dei Vigili del Fuoco inverunese in occasione di Sant’Antonio. “È una ricorrenza che viviamo fin da quando venne aperto il nostro distaccamento - ci commenta Paolo Riccardi - purtroppo così è un po’ triste ma non si può fare altrimenti visto il periodo. Abbiamo offerto l’omaggio floreale ai caduti e ci siamo limitati alla benedizione dei mezzi. Qui ad Inveruno siamo in 49, tutti volontari, e dipendiamo dal Comando di Milano. Per il 2020 la media è stata di due interventi al giorno, abbastanza sostenuta per un distaccamento di questo tipo, ma sono ragazzi davvero molto volonterosi che ci permettono di essere operativi 24 su 24”. “Da parte mia va un ringraziamento sincero e sentito per quello che fanno - ci commenta il sindaco Sara Bettinelli - Non abbiamo voluto perdere occasione di un momento per loro e di benedizione per quello che fanno”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro