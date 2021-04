Bimbo nasce nel parcheggio

Una donna di 33 anni, ormai in procinto di dare alla luce il proprio piccolo, è salita in auto con il marito... ma il desiderio di 'vita' ha fatto sì che il piccolo nascesse nei pressi della stazione.

Aveva talmente fretta di venire al mondo che non ha aspettato nemmeno di arrivare al pronto soccorso. E così la mamma, che già era in auto, ha partorito nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Magenta. Una storia a lieto fine quella avvenuta mercoledì sera, verso le 21.30, a Magenta. Una donna di 33 anni, ormai in procinto di dare alla luce il proprio piccolo, è salita in auto con il marito. Destinazione ospedale Fornaroli. Non mancava che un chilometro ed ecco che l’uomo ha dovuto accostare. Si è fermato in viale Lombardia e intanto ha allertato i soccorsi arrivati immediatamente sul posto con un equipaggio della Croce Bianca di Magenta e con l’autoinfemieristica. Il bambino è nato ed era in ottime condizioni di salute. Come la mamma del resto. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso per i controlli di rito.

