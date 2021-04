Vacanze e volley con la UYBA

Tornano anche per l'estate 2021 le proposte della Unet e-work Busto Arsizio per le vacanze all'insegna della pallavolo. Tante le possibilità per i ragazzi e le ragazze.

Tornano anche per l'estate 2021 le proposte della Unet e-work Busto Arsizio per le vacanze all'insegna della pallavolo. Tante le possibilità per i ragazzi e le ragazze che potranno scegliere tra diverse soluzioni in base ai propri interessi. Tre le location: Canazei, Lignano Sabbiadoro e la e-work arena di Busto Arsizio dove si svolgerà la UYBA Academy.

UYBA SUMMER CAMP 2021 - dal 24 al 30 giugno a Canazei Val di Fassa - dal 6 al 30 luglio a Lignano Sabbiadoro. Sotto la direzione tecnica degli allenatori di UNET E-WORK Busto Arsizio, gloriosa società di Serie A1 Femminile, già vincitrice di 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e 2 Coppe CEV, UYBA Summer Camp 2021 offre tre diversi tipi di vacanza: Camp Volley & Sport e Camp Volley Alta Qualificazione, Camp Volley & Inglese. Tutte e tre le proposte sono stage di specializzazione pallavolistica, che hanno come obiettivo primario la crescita tecnico-tattica di ciascun partecipante. Il Camp Volley & Sport, destinato a giovani tra i 6 e i 17 anni di età, alterna gli allenamenti di Volley e Beach Volley alla pratica anche di altre discipline sportive. Non mancheranno imperdibili sfide 2 vs 2, 3 vs 3 e 6 vs 6 indoor o sulla sabbia. Volley & Inglese: dedicato ai giovani tra i 6 e i 17 anni che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile, il Camp Volley & Inglese sarà dedicato allo sviluppo delle abilità pallavolistiche sapientemente alternate all’apprendimento della lingua inglese. Grazie a istruttori e allenatori qualificati, coadiuvati da uno staff di insegnanti anche madrelingua inglese. Il Camp di Alta Qualificazione, dedicato a giovani tra i 14 e i 19 anni, è una vera Full Immersion nel mondo del Volley e del Beach Volley con allenamenti, al mattino e al pomeriggio, durante i quali la pallavolo verrà studiata in tutti ii suoi aspetti sotto l’attenta guida di allenatori, anche di serie A.

UYBA ACADEMY - dal 14 giugno al 2 luglio alla e-work arena - Busto Arsizio

Finita la stagione agonistica a giugno, UNET E-WORK Busto Arsizio propone, per il sesto anno consecutivo, la Volley Summer Academy, stage di Alta Qualificazione dedicato alla pallavolo.

Gli allenatori della serie A1, il Responsabile del Settore Giovanile e le atlete della UYBA saranno il punto di riferimento per una proposta di approfondimento pallavolistico destinato a giovani atlete tra i 10 e i 17 anni. Volley & Beach Volley saranno analizzati attraverso una precisa scansione dei fondamentali e degli aspetti tattici più interessanti delle fasi di gioco. Un lavoro molto preciso e individualizzato per ciascun atleta, anche da un punto di vista motorio, verrà alternato ad attività di gruppo fino ad arrivare alle immancabili sfide sia di pallavolo indoor che di beach volley. Nei momenti di relax non mancheranno freschi e divertenti bagni in piscina presso Idea Village, fantastico parco a soli dieci minuti dal e-work Arena.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro