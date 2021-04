Sesto vuole rilanciarsi

Ha recentemente avuto luogo un 'tavola virtuale', convocato da ConfCommercio Gallarate Malpensa e dal Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende, al quale hanno preso parte sia il Sindaco di Sesto Calende Architetto Giovanni Buzzi che l'Assessore al Commercio Edoardo Favaron.

L'incontro si è svolto alla presenza anche del Vice Presidente della Pro Loco Andrea Scandola.

In occasione di questo, che ha fatto seguito all'invio di una lettera firmata da Patrick Panza (Presidente del locale Gruppo Commercianti e Artigiani) e Renato Chiodi (Presidente di ConfCommercio Gallarate Malpensa), si sono nuovamente poste in evidenza le problematiche che stanno investendo il Commercio e Turismo della Città di Sesto Calende a causa delle pesanti restrizioni applicate dalle norme Anti Covid-19.

Forte la preoccupazione abbiamo registrato la solidarietà degli Amministratori nei confronti dei Colleghi danneggiati esprimendo soddisfazione per il promesso impegno finalizzato alla riduzione delle imposte comunali che gravano su questi.

Sono infatti al vaglio riduzioni alle imposte del canone di pubblicità, dell'IMU e quella legata alla Tassa sui Rifiuti.

Su questo Confcommercio Gallarate Malpensa si è ripromessa di condividere le scelte attuate da altre Amministrazioni Comunali.

Pari compiacimento è stato espresso per la scelta, a favore dei Pubblici Esercizi, di rinunciare agli oneri previsti sui plateatici oltre a favorirne una loro estensione.

In merito a questo si è convenuta la necessità, al termine di questa fase emergenziale, di condividere il rispetto di alcuni canoni dettati da ordine ed estetica.

Inoltre la scelta, appresa nell'occasione, di procedere a redigere un nuovo documento di zonizzazione acustica comunale andando a superare alcune criticità emerse nella scorsa stagione Estiva.

La natura dell'incontro è stata voluta anche per individuare un'azione di rilancio che necessariamente servirà nel momento in cui assisteremo alle prime riaperture.

