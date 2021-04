Pozzetto di nuovo Artemio?

Renato Pozzetto, in un'intervista a 'La Prealpina' ha confessato di pensare al seguito de 'Il ragazzo di campagna', film cult che ha fatto sognare generazioni di italiani.

Che fine ha fatto il mitico Artemio? Vivrà ancora in campagna oppure si sarà trasferito di nuovo in città? E con la Maria Rosa come è andata a finire? E, ancora, continuerà sempre a guardare il treno? Beh... chissà che, presto, tutte queste domande potrebbero avere delle risposte. Già, perché Renato Pozzetto, fresco di candidatura ai David di Donatello per 'Lei mi parla ancora', in un'intervista rilasciata a 'La Prealpina' ha confessato di pensarci (eccome!) ad una nuova versione de 'Il ragazzo di campagna'. "L’idea è questa - ha spiegato - Sto buttando giù le basi per un seguito, di quello che è stato di gran lunga il mio film più visto. Avete conosciuto Artemio nel 1984, forse, come me, siete curiosi di sapere come se la passa oggi a 80 anni suonati".

