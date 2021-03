Paesi dell'Unione Europea: tamponi e quarantena

Firmata l'ordinanza dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Per arrivi e rientri in Italia dai Paesi dell'Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni".

La firma sull'ordinanza, da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza è arrivata nella giornata di ieri (martedì 30 marzo). "Con tale atto - scrive lo stesso Speranza - si dispone, infatti, per arrivi e rientri in Italia dai Paesi dell'Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista, invece, per tutti i Paesi extra Eu".

