PC ai meno abbienti

Marco Maltagliati, 'Prima Cuggiono e Castelletto': "Sono molto soddisfatto per l’approvazione all’unanimità della mozione da noi presentata e riguardante la rigenerazione di pc da donare alle famiglie meno abbienti".

"Sono molto soddisfatto per l’approvazione all’unanimità della mozione da noi presentata e riguardante la rigenerazione di pc da donare alle famiglie meno abbienti. È importante che il comune sia d’aiuto in questo momento di estrema difficoltà portando una proposta concreta e funzionale. Vigileremo che la giunta si attivi al più presto per la realizzazione del progetto." Così dichiara MARCO MALTAGLIATI, Capogruppo del gruppo PCC in Consiglio comunale a Cuggiono.

"Sono invece fortemente deluso per il voto negativo sulla richiesta d'istituzione di un tavolo congiunto tra consiglio comunale e associazioni sportive. La richiesta era semplicemente quella di poter avere un confronto costruttivo su alcune problematiche segnalateci da alcune associazioni sportive. Non volevamo polemizzare ma essere costruttivi per poter fare emergere alcune problematiche sfuggite all’amministrazione. La risposta ricevuta dalla maggioranza è stata a nostro avviso fuori luogo. Il voto negativo che ha bocciato la nostra mozione e quindi una possibilità concreta di istituire un tavolo ad hoc per le associazioni sportive, è stato preceduto da accuse infondate che hanno liquidato la discussione definendo la nostra proposta come basata su 'bugie' e fatti non veri." Continua MALTAGLIATI.

"Abbiamo rifiutato l'invito - provocazione del Consigliere delegato allo sport di 'salire in comune' per chiamare ad una ad una le associazioni sportive ed aver dimostrazione della totale assenza di problemi. Se così fosse avremmo potuto sederci, maggioranza ed opposizione, attorno ad un tavolo. Lasciamo le provocazioni alla maggioranza e diciamo fin da subito che il gruppo di Prima Cuggiono e Castelletto continuerà con l'attività di ascolto che da sempre contraddistingue la nostra azione politica." Conclude MALTAGLIATI.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro