Il bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale di Nerviano ha spiccato il volo nell'ultimo consiglio comunale. Le dichiarazioni della Lega.

Era l'ultimo della consigliatura prima delle elezioni. Naturale, quindi, che la giunta di Nerviano retta dal sindaco Massimo Cozzi, alla sua approvazione, abbia provato una particolare soddisfazione ed emozione. Il bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale del Municipio dell'ex Monastero degli Olivetani ha spiccato il volo nell'ultimo consiglio comunale. E la Lega Salvini premier, che di quella giunta è parte integrante, evidenzia in una nota la sua contentezza per questo traguardo: "In questi cinque anni di mandato - si legge - i principi cardine della nostra azione amministrativa sono stati concretezza e attuabilità, non sono mai stati creati libri dei sogni ma ogni anno sono state stanziate somme che avrebbero, e hanno, permesso fattivamente di portare a compimento il nostro programma elettorale". Il comunicato entra poi nello specifico degli elementi ritenuti maggiormente significativi quale portato dell'azione amministrativa: "La pressione fiscale è rimasta invariata, ma si sono trovate ugualmente le risorse necessarie a mantenere alta la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza". Secondo capitolo, l'ambiente: "La cura del verde dal 2016 ad oggi ha visto le risorse stanziate crescere di anno in anno fino a raddoppiare, poi vi sono la tutela dei parchi, la sostituzione e la riqualificazione dei giochi nei giardini pubblici e il rinnovamento dell'arredo urbano". Altri punti qualificanti evidenziati sono la riasfaltatura di strade e marciapiedi, con particolare riguardo a viale Lombardia, il completamento della ciclabile 'Betulle-Garbatola' e l'area esterna della nuova scuola di via Di Vittorio. Un'ultima sottolineatura concerne gli interventi effettuati in campo socio-assistenziale. "In questo quinquennio - è il compendio della disamina - si è riusciti a migliorare i servizi mantenendo la medesima pressione fiscale e, con i tempi che corrono, non è stato facile".

