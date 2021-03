Vaccinazioni in farmacia

Protocollo firmato con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie. L'annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Protocollo firmato con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie. Ad annunciarlo è stato, nelle scorse ore, il ministro della Salute, Roberto Speranza: "La campagna vaccinale è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro