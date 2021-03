Furti in crescita

I furti, in paese, in questi giorni, sono aumentati, con la preoccupazione dei cittadini di Casorezzo che è salita di pari passo. Il sindaco Pierluca Oldani.

I furti, in paese, in questi giorni, sono aumentati, con la preoccupazione dei cittadini di Casorezzo che è salita di pari passo. Così ecco che hanno chiesto all'Amministrazione comunale del sindaco Pierluca Oldani e alle Forze dell'ordine un supplemento di sostegno in grado di fare ritornare la situazione alla normalità. Il primo cittadino non ha certo lasciato cadere la delicata questione e si è rivolto ai cittadini con il consueto tono accorato, ma fermo: "I Carabinieri - puntualizza - stanno seguendo attentamente le circostanze e l'evolversi dei fatti, è importantissima la collaborazione della cittadinanza, occorre denunciare, segnalare, fornire descrizioni e altri elementi che possano aiutare". Insomma, l'indignazione per essersi visti o rischiare di essere depredati di qualcosa dall'alto valore economico, ma spesso anche affettivo ci sta. Ma non ci si può limitare a questo. E peraltro, aggiunge Oldani, "Questo è il momento di fare ancora più comunità, tenendo gli occhi aperti e chiamando immediatamente i Carabinieri e la Polizia locale se si nota qualcosa di insolito. Lavoriamo insieme per la sicurezza di tutti e coraggio".

