'Rob Lab': E-Learning Center

Tecnologia, partendo dal presente per guardare con particolare attenzione al futuro. Ecco 'Robo Lab', il primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, nato a Monza.

Colmare un vuoto nelle competenze industriali degli operai attraverso una formazione aggiornata e in linea con le esigenze attuali delle imprese. Questo l’obiettivo che vuole perseguire 'Robo Lab', il primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, nato a Monza dal lavoro sinergico di Assolombarda, Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi, Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages. Un polo importante per il territorio e la regione, che vede già impegnati 600 studenti brianzoli e 250 docenti a livello nazionale, coinvolgendo 6 istituti scolastici della provincia: ITI Hensemberger di Monza, IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza, ITI Fermi di Desio, IIS Einstein di Vimercate, IIS Majorana di Cesano Maderno, IPSIA Meroni di Lissone. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata sulla multidisciplinarietà; un progetto innovativo per portare a un cambiamento radicale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, per permettere alla scuola di diventare realmente una vera e propria infrastruttura sociale portante del Paese. Un progetto importante che mette i giovani cittadini al centro dell’industria lombarda del futuro, con percorsi ideati appositamente per donare loro nuove competenze, necessarie a inserirli nel mercato del lavoro dei prossimi decenni.

