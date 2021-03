"Città e paesi... tutti blu"

Città e paesi colorati di blu per un'intera settimana. Il 2 aprile sarà, infatti, la Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell'autismo e, così, ecco che l'associazione 'Il Trenino Blu', dal 30 marzo al 6 aprile, ha deciso di promuovere questa bellissima e importante iniziativa. "Aiutaci, appunto, a colorare le nostre città di blu - scrivono - Fiocchi, palloncini, panni stesi, lampade, luci... insomma qualsiasi cosa ti venga in mente, basta che sia blu. Libera la fantasia e decora finestre, giardini e balconi di casa. L'idea più originale e particolare vincerà una piccola sorpresa". E mi raccomando, condividete le vostre fote sui social con l'hashtag #associazionetreninoblu.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro