Un logo per Santa Gianna

Indetto un concorso che ha lo scopo di raccogliere le migliori idee per la creazione del logo destinato a diventare il segno identificativo del Centenario.

La città di Mesero, insieme alle Parrocchie della Comunità pastorale di Magenta, si prepara a vivere un momento unico nella storia: il centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla (1922-2022). La prima madre dei nostri tempi a essere proclamata santa da Giovanni Paolo II, nel 2004. Portata agli altari di santità per la sua vita colma di una fede viva, una vita spesa per gli altri, attraverso le lunghe ore vicino ai propri pazienti, l’impegno nell’Azione Cattolica, la catechesi e gli infiniti gesti di carità. Un cammino di fede culminato nel gesto più grande: donare la vita per amore! Per prepararsi a quello che sarà un anno intenso di fede, pellegrinaggi, devozione e preghiera, la Comunità pastorale di Magenta (di cui la parrocchia di Mesero fa parte) ha organizzato un bando di concorso per la creazione del logo rappresentativo del centenario. Il concorso ha lo scopo di raccogliere le migliori idee per la creazione del logo destinato a diventare il segno identificativo del Centenario nei documenti cartacei e telematici e nell’attività comunicativa e promozionale. Il logo dovrà racchiudere in maniera chiara l’immagine della Santa, sposa, madre e medico e del suo esempio di vita. La partecipazione al concorso d’idee è gratuita e aperta a tutti. Sono ammesse proposte elaborate anche da gruppi o da classi scolastiche di ogni grado, rappresentate da un unico proponente. Il concorso ha avuto inizio ufficiale il 15 marzo 2021 e gli elaborati in formato PDF dovranno essere spediti all’indirizzo mail magenta [dot] sanmartino [at] gmail [dot] com entro le ore 24 del 28 aprile, corredati da dati anagrafici (o fotocopia di Carta di Identità valida) del concorrente/dei concorrenti e - per una classe scolastica - del proponente. Una commissione inter-parrocchiale di 22 membri analizzerà le proposte e sceglierà la proposta vincitrice, entro 15 giorni dal termine di consegna degli elaborati. L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web della Comunità Pastorale di Magenta https://comunitapastoralemagenta.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro