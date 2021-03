Fiumicino: vaccinazioni fino a mezzanotte

Sette giorni su sette e fino a mezzanotte. Apertura anche serale per l'hub dell'aeroporto di Roma Fiumicino, uno dei più grandi centri vaccinali Covid-19 d'Italia.

Sette giorni su sette e fino a mezzanotte. Apertura anche serale per l'hub dell'aeroporto di Roma Fiumicino, uno dei più grandi centri vaccinali Covid-19 d'Italia, realizzato da Regione Lazio, Aeroporti di Roma e Croce Rossa. Dalle scorse ore, quindi, sarà possibile ricevere la dose del vaccino, appunto, pure in orario serale. Certamente un ulteriore e importante tassello per affrontare e vincere questa lunga e difficile battaglia.

