Leone d'Argento alla 'Baracca'

Leone d’Argento per la creatività 2021 alla scuola 'Baracca'. Premiato il progetto dell'istituto di Magenta 'Seemingly Somethtig went wrong when I stood up for the Roll Call'.

La 12^ edizione del concorso nazionale online 'Leone d’Argento per la creatività 2020/2021', che riguarda progetti aventi come finalità lo sviluppo nelle scuole della creatività applicata nel campo delle arti, ha assegnato il Leone d’Argento per la categoria alla scuola secondaria di primo grado 'F. Baracca' di Magenta, che ha partecipato con il progetto 'Seemingly Somethtig went wrong when I stood up for the Roll Call'. “Il messaggio è arrivato direttamente dalla Biennale di Venezia e ci ha lusingato molto – ha commentato a caldo il Dirigente Scolastico dell’IC 'Carlo Fontana', Davide Basano – e che indica quanto anche le arti abbiano bisogno di trovare spazio nella scuola perché promotrici di valori e percorsi individuali e collettivi, di riflessione e costruzione del sé e della relazione sociale, aspetti molto importanti nel periodo preadolescenziale”. Il progetto che ha vinto è stato realizzato con le alunne e gli alunni delle classi prime durante l’anno scolastico 2018/2019 nel corso di un laboratorio “sui valori della Performance attraverso la rielaborazione dell’Atlante del Gesto di Virgilio Sieni con cui ho avuto occasione di confrontarmi nei contesti di Fondazione Prada e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano – spiega il professor Pierfabrizio Paradiso, docente di Arte - All’interno del laboratorio i ragazzi sono stati guidati nella creazione di una serie di quadri allegorici riconfigurando e sovvertendo in alcuni casi la funzione di alcuni oggetti iconici del mondo della scuola, quali l’aula, lo zaino, il libro, gli strumenti per lo sport e per le arti attraverso il proprio dispositivo corpo e la relazione con l’altro. Il segno grafico I AM impresso sui risultati del laboratorio riprodotti sui vessilli rievoca la filosofia progettuale di Tim Rollins. Il suo significato muta a seconda del percorso che si intraprende all’interno dell’istituto, diventando ora affermazione (I Am), ora domanda (Am I?), ricollocando l’importanza della centralità dello studente e dell’affermazione della propria identità all’interno del processo educativo e pedagogico di formazione”. Le foto del progetto sono state realizzate da Aronne Almasio, professore di Arte dell’IC 'Fontana'. Gli elaborati sono stati giudicati da una giuria didattica dedicata. Le categorie erano quattro: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado. Numerose le adesioni di progetti legati alla creatività applicata alle arti: sono pervenute 40 proposte da 125 classi per un totale di 250 insegnanti e oltre 2200 studenti.

