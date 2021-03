I 7 cibi della felicità

Carni bianche in cima alla lista dei cibi che danno buonumore, insieme a cioccolato, frutta secca e cereali integrali. Per un'alimentazione sana, ma anche felice.

Siamo in un periodo di Pandemic fatigue, la chiamano gli esperti, ovvero una sorta di depressione, che porta a stanchezza, sfinimento e sbalzi d’umore e che secondo l’OMS colpisce il 60% degli europei. Uno stato di crisi che si può combattere anche a tavola, con gli alimenti giusti e le pratiche di benessere più adatte. Il cibo, infatti, riesce a generare piacere, a innalzare il tono dell’umore e a garantire uno stato di benessere generale. Cioccolato, carni bianche e frutta secca sono i tre alimenti in cima alla lista dei cibi della felicità, perché regolano il buonumore, fanno bene alla psiche e al fisico, attenuano lo stress e il senso della fatica. A dichiararlo, il professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, che ha stilato per Unaitalia una speciale classifica dei 7 alimenti che possono essere d’aiuto per gestire questo faticoso periodo e per contenere le emozioni negative. Quali sono? Scopriteli qui sotto.

1) Cioccolato: fa bene alla psiche e anche al fisico. Contiene etanolamina e feniletilamina che eliminano la fatica, riescono a dare euforia e senso di benessere. Inoltre la teobromina, sempre mpresente nel cioccolato, dà la giusta carica e ci fa sentire in grado di superare le difficoltà.

2) Pollo e tacchino: grazie ad alcuni aminoacidi contenuti nelle carni bianche, come il triptofano, l'organismo riesce a sintetizzare la serotonina e la melatonina. Questi neurotrasmettitori sono i mediatori del buon umore e del buon sonno.

3) Frutta secca: questi frutti secchi apportano infatti in gran quantità magnesio, un minerale che contribuisce al rilassamento muscolare, conferendo una sensazione di rilassatezza e riposo.

4) Legumi: grazie al giusto mix di carboidrati, proteine e fibre, danno nutrimento al corpo e al microbiota intestinale, stimolando il sistema immunitario e consentendo un buon rapporto tra il cervello intestinale e quello cerebrale.

5) Cereali intregrali: il vantaggio sul benessere di questo alimento è dettato dalla stimolazione moderata dell'insulina che a sua volta consente l'entrata nelle cellule di triptofano e di sali minerali, ottimizzando in questo modo la sintesi degli ormoni della felicità.

6) Ricotta: grazie alle sieroproteine che contiene, la ricotta apporta tre aminoacidi chiamati valina, leucina e isoleucina, che stimolano il turn over dei muscoli con grande sensazione di benessere, soprattutto per chi svolge attività sportiva.

7) Papaya e mango: grazie al loro contenuto di vitamine (A e E) antiossidanti, sali minerali e una quota di zuccheri, trasmettono grande sensazione di benessere, piacere al palato e forniscono gli antiossidanti necessari a combattere lo stress.

