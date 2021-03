19 marzo, giornata mondiale del sonno: le regole per dormire bene. Dormire è importante, farlo bene ancora di più; ecco le semplici regole da seguire per un sonno sano e riposante.

I comportamenti durante il giorno, e soprattutto prima di andare a dormire, possono avere un impatto importante sul sonno, favorendo un sonno sano o contribuendo all'insonnia. E la Giornata Mondiale del Sonno è qui a ricordarcelo. Nello specifico, le abitudini quotidiane - ciò che mangiate e bevete, i farmaci che prendete, come pianificate le giornate e come scegliete di trascorrere le serate - possono avere delle conseguenze significative sulla qualità del riposo: anche alcuni piccoli comportamenti o aggiustamenti possono, in alcuni casi, fare la differenza tra un sonno profondo e una notte agitata. Se soffrite di insonnia, tenere un diario del sonno per almeno due settimane può aiutarvi a capire in che modo la vostra routine quotidiana può influenzare il vostro sonno. A tal proposito, è poi possibile adottare i consigli suggeriti dall'“igiene del sonno”, ovvero una serie di abitudini di sonno sane che possono migliorare la vostra capacità di addormentarvi e di rimanere addormentato. Queste abitudini sono una pietra miliare della terapia cognitivo comportamentale, il trattamento a lungo termine più efficace per le persone che soffrono di insonnia cronica. Questa terapia può aiutarvi ad affrontare i pensieri e i comportamenti che vi impediscono di dormire bene, comprendendo anche tecniche per la riduzione dello stress, il rilassamento e la gestione del programma del sonno. Se avete difficoltà a dormire o desiderate migliorare il vostro sonno, provate a seguire le sane abitudini di sonno, che trovate qui sotto. Ma se il problema dell'insonnia persiste suggeriamo di rivolgervi al vostro medico di base per indagarne meglio le cause.

- Mantenete un programma di sonno coerente: alzatevi e andate a dormire alla stessa ora tutti i giorni, anche nei fine settimana o durante le vacanze.

- Stabilite l'ora dell'andare a letto abbastanza presto, di modo da permettervi di dormire almeno 7 ore.

- Non andate a letto senza avere sonno.

- Se non vi addormentate dopo 20 minuti, alzatevi dal letto e fate qualcosa di noioso o rilassante.

- Stabilite una routine rilassante prima di coricarvi.

- Usate il letto solo per dormire e fare l'amore.

- Rendete la vostra camera da letto tranquilla e rilassante: mantenete la stanza a una temperatura fresca e confortevole.

- Limitate l'esposizione alla luce intensa la sera.

- Spegnete i dispositivi elettronici almeno 30 minuti prima di andare a dormire.

- Non mangiate un pasto abbondante prima di andare a dormire: se avete fame prima di andare a dormire, consumate qualcosa di leggero e salutare.

- Fate esercizio regolarmente (ma non dopo le 19) e seguite una dieta sana.

- Evitate di consumare caffeina nel tardo pomeriggio o la sera.

- Evitate di consumare alcol prima di coricarvi.

- Riducete l'assunzione di liquidi prima di andare a dormire.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro