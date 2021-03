Regione Lombardia offre a giovani universitari la possibilità di svolgere, durante il loro corso di studi, uno stage nell'area Comunicazione Istituzionale e Politiche Giovanili.

R "È un'iniziativa - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini - alla quale teniamo molto. Offrire la possibilità di svolgere uno stage in Regione Lombardia rappresenta un'occasione concreta per i giovani universitari che vogliono mettersi in gioco e svolgere un'esperienza formativa per la loro carriera professionale". COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ SOCIAL - Tra le tante attività quotidiane previste da questa nuova opportunità, i giovani stagisti avranno la possibilità di organizzare e gestire piani editoriali, realizzare testi e grafiche per i profili social, scrivere contenuti redazionali per il sito web e strutturare e condurre interviste. "Per noi - spiega l'assessore Bolognini - il coinvolgimento dei giovani è un tema fondamentale, abbiamo e avremo sempre bisogno delle loro energie positive e delle loro idee innovative". TUTTI I DETTAGLI SUL SITO DELLA REGIONE - Tutti i dettagli relativi agli stage in Regione e alle università interessati dal progetto possono essere consultati sul sito di Regione Lombardia all'indirizzo https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRe.... Le candidature possono essere inviate in ogni momento all'indirizzo mail: giovani [at] regione [dot] lombardia [dot] it.

