Il Comune di Vanzaghello ha deciso di dare il suo assenso ad una proposta della Fondazione Cariplo denominata 'Linguaggi diversi per vivere la storia'.

La sua necessità di adeguarsi ed evolversi è già imposta dal correre della storia. Adesso, a chiedere al linguaggio di modificarsi e arricchirsi di ulteriori modalità espressive, ci si è messo anche il Covid -19 che ha obbligato quasi tutti a una sosta forzata e a rinunciare a occasioni di convivialità in cui esercitare liberamente la propria espressività. Il Comune di Vanzaghello, sensibile a quest'aspetto, ha quindi deciso di dare il suo assenso ad una proposta della Fondazione Cariplo denominata 'Linguaggi diversi per vivere la storia'. Ad avviso del comune, infatti, "Gli scenari indotti dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus del Covid hanno mostrato sempre più come la biblioteca e il settore cultura dell'ente debbano essere pronti a fornire servizi innovativi in ambiente digitale, pur conservando una forte capacità di ascolto e interpretazione dei bisogni dell'utente". Insomma, individuare nuove frontiere di comunicazione ed espressione senza rinchiudere nella stanza del dimenticatoio le modalità tradizionali. Il Comune riconosce alla sua e alle altre biblioteche il ruolo di elevata preziosità divulgativa mostrato in questo difficilissimo frangente della storia del paese. Ma ora si affaccia alla ribalta la necessità di compiere un passo in più con la necessità di "biblioteche aperte e operative". E, dal momento che una parte delle risorse destinate in origine al settore culturale è stata fatta di necessità virare sul versante sicurezza e salute, ecco la necessità di disporre di nuovo di risorse adeguate a ridare ossigeno al versante della divulgazione di libri, conferenze sia pure al momento in streaming, momenti di approfondimento culturale. Un occhio particolare è puntato sui giovani che, ricorda il Comune, "Con i più deboli hanno sofferto della mancanza di contatti sociali" e immutata è rimasta però la loro sete di aggiornamento culturale in varie modalità e varii campi. Il comune si propone tra le altre cose di "Tentare una valutazione con strumenti di analisi qualitativa". Per capire lo stato di fatto ma anche per gettare le basi di un nuovo scenario comunicazionale. Da qui l'intento di sposare la mano tesa della Fondazione Cariplo per un sostegno che è, insieme, finanziario e culturale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro