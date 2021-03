BMW R NineT Racer

La più esclusiva della serie R NineT questa Racer che BMW ha inserito in gamma per sconvolgere il sonno a chi da sempre apprezza le emozioni degli anni ‘70.

La più esclusiva della serie R NineT questa Racer che BMW ha inserito in gamma per sconvolgere il sonno a chi da sempre apprezza le emozioni degli anni ‘70. Bella nella sua livrea bianca con leggere decorazioni nei colori BMW Motorsport a richiamo anch’essi dei bei tempi sportivi della casa Teutonica. Non passa inosservata con il suo sapiente mix di moderno e retro in una perfetta alchimia che parte dalla voluminosa semicarena dominata dal grosso faro anteriore tondo e dai dagli specchietti sostenuti da sottili sostegni che spuntano proprio dal cupolino, lontano dal manubrio, proprio “come una volta”, precisi e ben stabili anche in velocità, dietro al cupolino una bella strumentazione con due strumenti analogici con all’interno display digitali con tutte le informazioni utili e necessarie. La base è la stessa delle sorelle R NineT con cui condivide telaio motore e ciclistica, Scrambler e Urban GS a parte visto che hanno una ruota anteriore da 19”. Il motore, boxer ad aria bialbero da 1170 cc, è il pezzo forte di questa moto, un bicilindrico pastoso e pieno fin dai bassi regimi e capace poi di spingere con vigore fino al limitatore con un suono pieno che esce dalla cromata marmitta.

Una elasticità che a volte fa dimenticare l’ottimo cambio a sei rapporti che i s’innestano veloci uno dopo l’altro, grazie anche a una frizione morbida e modulabile, proiettandoci velocemente verso velocità da ritiro patente. Non è comoda, non è propriamente maneggevole, ma se da un canto sullo stretto fa rimpiangere la confidenza e leggerezza di guida, sul veloce ripaga con un rigore e una precisione che fa sorridere dietro la visiera. Linea retrò, ma sicurezza moderna, con una terna di freni di ottimo livello con un ABS molto a punto e mai invasivo, e un ben tarato controllo di trazione per tenera a bada e scaricare a terra i 110 cavalli che questo Boxer esprime. Si guida bene e l’abitabilità è buona anche per chi supera i 180 cm di altezza, peccato che alla lunga il carico sui polsi si faccia sentire.

La guida più appagante è quella di lasciarla correre veloce sul misto contando sulla sua stabilità e precisione godendo anche dagli sguardi curiosi di chi ci vede passare. Questa BMW R NineT Racer ha tutto per piacere: elegante, bella ed esclusiva, ancora di più se equipaggiata con i cerchi a raggi (Optional da € 420,00) che la rendono ancora più ’70 style.

Tradizionalmente ricco il catalogo BMW accessori per rendere ancora più unica la Racer, ma che fanno lievitare velocemente il listino che parte da poco più di € 14000,00. Una moto esclusiva per chi non vuole passare inosservato. (Foto di Roberto Serati)

