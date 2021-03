"Una pensilina fuori da scuola"

I gruppi di opposizione di Buscate hanno proposto di costruire una pensilina fuori delle scuole per evitare che i bambini e i ragazzi si bagnino all'uscita.

I gruppi di opposizione di Buscate hanno proposto di costruire una pensilina fuori delle scuole per evitare che i bambini e i ragazzi si bagnino all'uscita. “Stiamo per approvare il bilancio di previsione – spiega il sindaco Fabio Merlotti – e ci è arrivata questa proposta, che è assolutamente necessario e ci vede favorevoli. Solo al momento non è possibile, in primis perché siamo focalizzati su altre opere che hanno la priorità, e poi in quanto la delibera di Regione Lombardia cui fanno riferimento e che dovrebbe stanziare i 60 mila euro a favore dei Comuni con meno di 5 mila abitanti, da investire poi nella costruzione di questa pensilina, non è ancora uscita. Appena si potrà ragionarci su, con fatti concreti alla mano, saremo lieti di pensarci”.

