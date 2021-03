Le opere di Grosso a Inveruno

Inveruno vanterà l'onore di esporre su spazio pubblico le opere d'arte di uno dei più grandi artisti del Novecento, Luigi Grosso, scultore di fama internazionale deceduto nel 1999.

Inveruno vanterà l'onore di poter esporre su spazio pubblico le opere d'arte di uno dei più grandi artisti del Novecento, ovvero Luigi Grosso, scultore di fama internazionale deceduto nel 1999. “Queste tre opere – Acero in legno, Sublimazione in resina e Serpenti in bronzo – sono state donate al Guado da Rosemary Liedl, moglie del poeta Antonio Porta (sul canale YouTube Guado Officine Creative dal 1969 potete vedere proprio la puntata dedicata alle opere di Luigi Grosso, ndr) – spiega Francesco Oppi, direttore delle Officine Creative del Guado e direttore artistico di InverArt – Io ho deciso di 'prestarle', in accordo con la signora Porta, al Comune di Inveruno per tre motivi importanti: in primis, il rapporto ventennale di collaborazione in ambito artistico con il Guado, anche considerando che Luigi Grosso è stato padrino dell'ultima edizione di InverArt e le sue opere erano state esposte in quell'occasione. Poi, perché il Comune di Inveruno si colloca a livello nazionale, fra i Comuni più attenti ai temi dell'arte e dei giovani artisti, con un occhio di riguardo verso l'arte contemporanea. Infine, Inveruno sta per realizzare il più importante polo scolastico del Nord Italia che va a costituire una situazione privilegiata per gli studenti di quella comunità, e quale posto migliore dove collocare un'opera d'arte contemporanea, se non in mezzo ai bambini e ai ragazzi, che si possono nutrire di bellezza, avendola direttamente a portata di mano e occhio?”. “Per il nostro Comune è un onore poter esporre in futuro le opere di questo artista in spazi pubblici – aggiunge l'assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Nicoletta Saveri - Credo sia un'azione che ben si inserisce nel percorso fatto dal Comune di Inveruno, che da più di quindici anni investe e sostiene l'arte contemporanea. Inoltre, come anche il progetto InverArt, ha una forte valenza formativa per tutti giovani creativi del nostro territorio che troveranno ulteriori testimonianze artistiche a cui guardare”.

