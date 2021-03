I nuovi paesi 'rossi'

Tra i nostri paesi con maggior incidenza nell'ultima settimana si registrano ora: Albairate, Bernate Ticino, Buscate, Cusago, Magnago, Robecco, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Vittuone.

Prosegue l'andamento di questa terza ondata di Coronavirus e se, per fortuna in diversi paesi, si inizia a vedere una flessione, o quanto meno, stabilizzazione dei casi, ce ne sono altri oltre livello di guardia.

"Dall'aggiornamento del monitoraggio settimanale dei nuovi casi, purtroppo emerge un aumento dell'incidenza con diversi Comuni, anche della nostra zona, che superano il limite di 250 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti - segnala il primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini - Nella nostra zona rientrano Santo Stefano Ticino (parametro a 318 casi ogni 100mila abitanti) e Bernate (297/100mila)"

I dati dal 15 al 21 marzo lasciano spazio a ben pochi dubbi, ci sono realtà oltre la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti (ovviamente in proporzione). Tra i nostri paesi con maggior incidenza nell'ultima settimana si registrano ora: Albairate, Bernate Ticino, Buscate, Cusago, Magnago, Robecco, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Vittuone.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro