"Qualsiasi cosa accada le scuole restino aperte. Abbiamo tolto vita ai nostri ragazzi". Francesco Bigogno, impegnato nel sociale e osservatore della vita politica magentina.

“Qualsiasi cosa accada le scuole devono rimanere aperte. Abbiamo tolto vita ai nostri ragazzi rinchiudendoli in casa”. Francesco Bigogno, impegnato nel sociale e osservatore della vita politica magentina, vuole dire quello che pensa sull’annata disastrosa che abbiamo passato e che è tuttora in corso. I primi a pagarne le conseguenze sono stati i più giovani ed è su di loro che Bigogno vuole che si punti l’attenzione. “La cosa che più mi ha infastidito è che non ho visto una presa di posizione decisa da parte delle autorità locali – continua – perché non hanno alzato la voce? Perché non si sono messi tutti insieme e non hanno sostenuto che i ragazzi a scuola ci dovevano andare?”. L’opinione di Bigogno ricalca quella di molte persone autorevoli. La didattica a distanza può funzionare fino ad un certo punto, ma di sicuro non potrà mai servire ai bambini e ai ragazzi che si trovano nelle prime fasi dell’apprendimento. “Non sono certo un negazionista – afferma Bigogno – ma da quello che abbiamo visto sui giovanissimi il covid non ha avuto gli effetti devastanti che ci sono stati per la rimanente parte della popolazione. Eventuali problemi si potrebbero risolvere facendo rimanere a casa il ragazzo, ma non l’intera scuola”. E conclude: “Quelli della scuola sono anni importantissimi per la crescita di un giovane. Anni in cui si scopre il proprio carattere e quali sono le proprie ambizioni. Il confronto con gli altri è fondamentale per capire a cosa possiamo ambire nella vita. Personalmente la mia generazione è stata fortunatissima. Non è mancato nulla di tutto questo, ma ai ragazzi di oggi l’abbiamo tolto”.

