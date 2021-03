'E quindi uscimmo a riveder le stelle - Le pandemie nella storia tra scienza, mito, arte e letteratura': l'appuntamento, online, è in programma venerdì 26 marzo, alle 21.

'E quindi uscimmo a riveder le stelle - Le pandemie nella storia tra scienza, mito, arte e letteratura': l'appuntamento, online, è in programma venerdì 26 marzo, alle 21. Relatori saranno Gabriele Mainini (medico chirurgo, Università degli Studi di Pavia) e Michele Varini (storico, Università degli Studi di Milano, e sociologo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Tutto il lavoro svolto è stato gentilmente supervisionato e approvato da Michele Augusto Riva, professore associato di Storia della Medicina Università degli Studi di Milano-Bicocca. "Prima ancora che avessimo gli strumenti per renderci conto di essere un microcosmo nell’universo, un mondo ancora più infinitesimo accompagnava l’Uomo fin dai suoi primi passi sulla Terra. Questa moltitudine di virus, batteri ed altre microscopiche entità, ha scandito le esistenze dei nostri avi, molto più di quanto potessimo immaginare; anche se le esperienze di questo anno appena trascorso forse ci hanno già fatto mutare prospettiva. Questi sconvolgimenti sono avvenuti innumerevoli volte nel corso della storia. Ma anche ora, nel momento in cui ci siamo sentiti più vulnerabili nonostante la scienza e la medicina avrebbero dovuto tenerci al sicuro, nell’ora più buia, è dalle pagine più antiche della Storia, che emerge la luce. Una traccia di come ad ogni assalto dei nostri invisibili avversari, l’umanità sia riemersa, più forte di prima". L'iniziativa, infine, è patrocinata dal Comune di Vanzaghello e in diretta dall'associazione culturale Decibel.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro