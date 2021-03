Futura, gara rinviata

Caso di positività tra le atlete. Positività al Covid-19 per Talmassons, rinviata al 31 marzo la gara con la Futura.

Era nell’aria da tempo, ma è da poco arrivata l’ufficialità: a causa delle diverse positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della Cda Talmassons, il match di mercoledì che avrebbe visto la Futura Volley Giovani impegnata in terra friulana – valevole per la quinta giornata della Pool Salvezza – viene rinviato di una settimana esatta, e sarà disputato mercoledì 31 Marzo.

Il focolaio in corso all’interno del team udinese è ampio e conosciuto da tempo: dal comunicato stampa datato 5 Marzo i casi riscontrati sono stati addirittura 8, per un’emergenza che ha portato giocoforza a posticipare le tre gare pianificate tra il 7 e il 21 di questo mese. Il rinvio del match contro le Cocche rappresenta dunque il quarto stop per Talmassons, squadra alla quale non possiamo che augurare il ritorno alla piena salute nel più breve tempo possibile.

Per le biancorosse il prossimo appuntamento in calendario sarà l’importantissima sfida casalinga contro l’Olimpia Teodora Ravenna, che grazie alla vittoria ad Olbia nell’ultimo turno di campionato ha accorciato il divario dalla vetta a 3 punti: il match al San Luigi verrà disputato domenica 28 Marzo alle ore 17.00.

