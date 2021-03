Caos vaccini, Moratti ad Aria: "Inaccettabile"

La vicepresidente e assessore al Welfare regionale, Letizia Moratti, sui disguidi nelle prenotazioni per i vaccini: "L'inadeguatezza di Aria Lombardia rallenta lo sforzo comune".

Parla di inadeguatezza la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, in merito agli ultimi episodi di caos per quanto riguarda le vaccinazioni anti-Covid accaduti, appunto, in alcune zone della Lombardia. "L’inadeguatezza di Aria Lombardia, incapace di gestire le prenotazioni in modo decente, rallenta lo sforzo comune per vaccinare - ha scritto - È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30 mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza".

