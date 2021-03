Magenta saluta Enrico Barenghi

Un lutto che ha lasciato i magentini senza fiato. Questa settimana ci ha lasciati Enrico Barenghi, 73 anni. Anche lui portato via dal covid.

Un lutto che ha lasciato i magentini senza fiato. Questa settimana ci ha lasciati Enrico Barenghi, 73 anni. Anche lui portato via dal covid. È successo tutto cosi in fretta da non riuscire quasi a capacitarsi dell'ennesima tragedia. Barenghi negli ultimi anni della sua vita ha fatto tanto volontariato. Dapprima nel gruppo comunale di Protezione Civile e poi nell'Aicit e nella Croce Azzurra. La basilica di San Martino ha faticato, con le restrizioni di questo periodo, a contenere le tante persone che volevano rendergli l'ultimo saluto. Il parroco don Giuseppe ha detto: "La presenza di tanta gente significa una cosa, che Giuseppe nella sua vita ha fatto tanto bene". Ed è così. Sul sagrato i mezzi dell'Aicit, l'associazione che si occupa del trasporto dei pazienti oncologici e la Croce Azzurra, sempre per l'accompagnamento di persone presso gli ospedali, lo aspettavano con i suoi colleghi e amici volontari. Alla famiglia le più sentite condoglianze.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro