Più sicuri con gli 'occhi elettronici'. Ecco, infatti, a Castano tre nuovi varchi di controllo, che si vanno così ad aggiungere agli altri già presenti in città. "Tali strumenti permettono, infatti, di avere un maggiore monitoraggio dei veicoli non solo in entrata e in uscita, ma anche di quelli che circolano nelle diverse zone cittadine - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ulteriori tasselli, per un investimento di 40.000 euro, che ci permetteranno di andare a concludere gli interventi pensati la zona interna di Castano". Più nello specifico, si tratta di varchi intermedi che completano e rendono più efficiente la rete di sicurezza e che "Si inseriscono nell'operazione che stiamo portando avanti con il Comune di Turbigo - conclude il primo cittadino castanese".

