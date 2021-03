Triumph Tiger 900 GT Pro

La Tiger della casa inglese è un classico da tempo e la versione più 'piccola' rispetto alla sorella maggiore di 1200 cc cresce fino a raggiungere i 900 cc.

La Tiger della casa inglese è un classico da tempo e la versione più 'piccola' rispetto alla sorella maggiore di 1200 cc cresce fino a raggiungere i 900 cc per il suo apprezzatissimo tre cilindri in linea. Viene proposta in due versioni, 900 GT e 900 Rally, dove la seconda, ovviamente, stizza l’occhio all’off road, mentre la prima, in questa prova, si orienta più verso la strada e i viaggi. Per entrambe le versioni esiste l’upgrade “pro” con un allestimento che diventa completo fino al quasi superfluo. Tanta la sostanza in questa Triumph che forte del suo motore 900 (888cc per la precisione) riesce ad esprimere 95 cavalli di piacere, tenuti a bada da ben 5 riding Mode, Sport, Road, Rain, Enduro e Rider. Quest’ultima ti permette di customizzare e cucirti addosso la moto come più ti piace. La piattaforma inerziale a 6 assi sviluppata con Continental consente tutta una serie di gestioni elettroniche tra cui l’importantissimo cornerig ABS, e il controllo di trazione sempre con funzione cornering. Entrambi i sistemi permettono quindi la massima efficienza a prescindere dall’angolo di inclinazione della moto. Altra chicca da top di gamma è il cambio elettroassistito Triumph Shift assist che ha un funzionamento sempre preciso e veloce, rendendo superfluo l’utilizzo, se non in partenza, della comunque morbidissima frizione a cavo. Una ciclistica azzeccata e sincera e un sistema frenante di ultima generazione fanno il resto per una moto divertente e sicura. Posizione di guida tipica delle maxi-enduro, con fianchi stretti e largo manubrio per governare bene la moto anche nelle manovre da fermo o a bassa velocità. Si guida bene, con facilità, lasciandosi spingere dal motore che sembra esprimere più dei cavalli dichiarati. Il bello dei tre cilindri è proprio il carattere che si presta sia alle passeggiate e ai viaggi in coppia sia alla guida più grintosa quando sale la voglia di sportività. La ruota da 19” risulta un buon compromesso tra guida sportiva e turistica, permettendo senza problemi anche qualche escursione sulle strade bianche, certo chi vuole usarla per il fuoristrada sceglierà la sorella rally con la ruota da 21”. Il serbatoio non sembra enorme, eppure ha una capienza di ben 20 litri che permettono un’ottima percorrenza tra un pieno e l’altro. Certo, tutto bene, ma perché quella desinenza “Pro”? Presto detto. Questa versione Top offe una serie di accessori legati al confort, alla praticità e all’estetica che rendono più esclusiva laTiger 900 GT: selle e manopole riscaldate, vano sottosella con presa usb per ricaricare i devices, strumentazione TFT che oltre a fornire tutte (e di più) le informazioni necessarie alla guida oltre ad integrare il sistema di connettività My Triumph. La navigazione nei menù è facilitata dal piccolo joystick sul blocchetto comandi di sinistra che abbiamo trovato davvero intuitivo. A proposito di blocchetti comandi tutti i pulsanti sono retroilluminati, cosa non da poco, soprattutto se utilizzate la moto tutto anche nelle ore notturne, ma utilissimi comunque in scarse condizioni di luce. La Tiger 900 GT Pro è anche amica della notte, infatti, oltre ai fanali full led monta anche una coppia di faretti antinebbia che oltre ad aumentare l’aspetto aggressivo del frontale aumentano la visibilità. Altro dettaglio interessante è la possibilità di modificare, in pochi secondi, l’altezza sella su due livelli di altezza (810 e 830 mm) così da avere sempre un buon appoggio sicuro a terra. Comoda e accogliente anche in coppia, basta dotarla delle borse da viaggio e le strade del mondo sono vostre. La Triumph Tiger 900 GT Pro è in vendita a partire da 15.400 euro, assolutamente adeguati alla componentistica e agli accessori compresi. (Foto Roberto Serati)

