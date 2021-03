Buscate: 33 i positivi

I casi di coronavirus a Buscate sono infatti 33 con ben 122 persone in quarantena. Rimane quindi l'invito a prestare grande attenzione.

Un'evoluzione che seppur non più incrementale continua a testimoniare numeri molto alti. I casi di coronavirus a Buscate sono infatti 33 con ben 122 persone in quarantena. Valori davvero molto alti che testimoniano quanto sia ancora diffuso il virus nella comunità cittadina. Le raccomandazioni rimangono sempre le stesse, soprattutto ora che siamo in zona rossa, evitare gli spostamenti non necessari, limitare i contatti con le persone e utilizzare sempre tutti i presidi di sicurezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro