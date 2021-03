Un calicanto per la memoria

Una cerimonia semplice ma carica di simboli, per dire che usciremo della pandemia, e che con le vaccinazioni in corso l’ASST Valle Olona sta facendo la sua parte.

In occasione della prima giornata nazionale in ricordo delle vittime del COVID 19, l’ASST Valle Olona ha ricordato le oltre 100.000 vittime con un video commemorativo e con un gesto di speranza per il futuro: un calicanto invernale, che produce fiori gialli profumatissimi, è stato piantato presso il “Parco per la vita” di viale Stelvio a Busto Arsizio.

Una cerimonia semplice ma carica di simboli, per dire che usciremo della pandemia, e che con le vaccinazioni in corso l’ASST Valle Olona sta facendo la sua parte. L’evento è stato reso possibile dall’alleanza fra Comune, Prociv Augustus e Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona.

A rappresentare quest’ultima il Direttore Sociosanitario dottor Marino Dell’Acqua, che nel suo breve intervento ha unito memoria a speranza.

“Conosciamo il dolore della perdita, guardiamo avanti nel rispetto di chi non c’è più. Le vaccinazioni sono la chiave per la nostra rinascita”, ha detto.

