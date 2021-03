Con i ragazzi de 'Le Navi', interviste alla comunità di Magnago e Bienate in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia. E, poi, si realizzerà un filmato.

In occasione del 160° Anniversario dell’Unità d’Italia, i ragazzi del progetto 'Le Navi' proporranno alla cittadinanza di Magnago e Bienate riflessioni ed emozioni espresse dai cittadini su tale importante anniversario: occasione preziosa per riflettere sul significato di Unità, Popolo, Patria ai nostri giorni, attraverso brevissime interviste che saranno raccolte in questi giorni in paese. "Certi che, ove contattati, vi lascerete coinvolgere dall’entusiasmo di questi giovani, che nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, vi formuleranno brevi domande che, opportunamente registrate ed assemblate, formeranno un video che sarà poi reso fruibile a tutta la cittadinanza - scrive il sindaco Carla Picco - Prenderà così corpo il filmato 'Il magnaghese patriota', frutto della collaborazione e condivisione unitaria di tutti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro