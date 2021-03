Vangelo e preghiera sul web

L'iniziativa è nata da una casorezzese doc, ovvero suor Maria Giola, esponente del Buon Consiglio e sorella del Monastero Cottolenghino di Pralormo. "Preghiamo insieme sul web".

L'iniziativa è nata da una casorezzese doc, ovvero suor Maria Giola, esponente del Buon Consiglio e sorella del Monastero Cottolenghino di Pralormo. E, a parteciparvi, attraverso le colonne dell'ultimo 'Informatore parrocchiale', ha invitato anche gli abitanti del Comune di cui è originaria. In cosa consiste quest'idea? "Suor Giola Maria - spiega la nota del bollettino - ha avviato un sito web nel quale ogni giorno propongono di "bere un caffè con loro". Ma un caffè dal sapore speciale, quello del messaggio di Cristo e del Vangelo. "Una delle monache - si legge infatti ancora - commenta il Vangelo del giorno ed è possibile interloquire con messaggi e richieste di preghiere". Un'iniziativa decisamente preziosa in un'epoca dove l'emergenza Covid ha messo a notevole prova la propria fede così come ha innescato il desiderio in taluni di rinvigorirla e non lasciarla appassire nonostante tutto. "E' anche questa - conclude il bollettino - un'occasione per un legame di preghiera e reciproco sostegno". E a proporla è l'attenzione di una suora di Casorezzo. Sarà sufficiente, per aderirvi, collegarsi al sito www.monasteroadoratrici.org.

