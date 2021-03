'Phone Box': ponte di umanità

Alla RSA di Corbetta ospiti e parenti si ritrovano così: una struttura per dialogare a distanza e in sicurezza, ma potendosi guardare in faccia.

Una cabina telefonica rossa, in puro stile inglese, che mette in comunicazione due luoghi apparentemente vicinissimi, ma ormai da mesi e mesi lontanissimi: l’interno e l’esterno della residenza per anziani ‘Don Felice Cozzi’ di Corbetta. Questa è ‘Phone Box’, l’idea nata dalla mente della dottoressa Valentina Vinci della RSA ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con i volontari, con Auser Volontariato Corbetta e con alcuni sponsor privati. La struttura si appoggia ai vetri esterni della struttura, permettendo di garantire la divisione tra parenti in visita e ospiti della RSA che, tuttavia, possono dialogare guardandosi faccia a faccia e parlando attraverso un interfono. “È per noi un nuovo ponte di umanità, un nuovo legame per creare un contatto più stretto e umano tra i parenti e gli anziani ospiti, dopo lo straordinario lavoro degli operatori con migliaia e migliaia di videochiamate sostenute durante i giorni più bui dell’emergenza. Torniamo ad essere più vicini” ha commentato Marco Ballarini, Sindaco di Corbetta, dai propri profili social. E aiuti dall’esterno, per non far sentire i nostri nonni ospiti della struttura, non mancano davvero: un gruppo di volontarie corbettesi, coordinate dal consigliere Elda Rondena con il supporto del vicesindaco Linda Giovannini, intrattengono (ora a distanza) gli anziani con letture dedicate alla storia e ai racconti di Corbetta, nonché con la recita del rosario. Piccoli gesti che cambiano davvero la vita a questa fascia della popolazione che ormai da un anno, da quando è scoppiata la pandemia, non può più godere regolarmente della compagnia dei propri cari.

