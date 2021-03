Gli animali dei nostri boschi

Un sorprendente scenario di tutto ciò che avviene nei sottoboschi del parco del Ticino grazie alla passione di Roberto e Davide, conosciuti come ‘Gruppo Droni Bernatesi’.

Un’idea nata quasi per caso passeggiando tra i boschi del Parco del Ticino, ma diventata subito virale sui social. È la missione di Roberto e Davide, conosciuti come ‘Gruppo Droni Bernatesi’, che insieme a Bruno hanno dato inizio ad un progetto di esplorazione dei boschi intorno a Bernate Ticino... attraverso le fototrappole. Un sistema di riprese video e foto che permette di catturare l’immagine in movimento di animali. La fototrappola viene posizionata in punti strategici, individuati seguendo le tracce del passaggio degli animali, e lasciata per tre/quattro giorni. In questo periodo di tempo la ripresa si attiva al passaggio di qualsiasi “elemento” in movimento. Il risultato è un sorprendente scenario di tutto ciò che avviene nei sottoboschi del parco del Ticino (al momento l’area d’azione è circoscritta al territorio intorno a Bernate Ticino). Il materiale viene poi condiviso attraverso la pagina Facebook ‘Fototrappolaggio Gruppo Droni Bernatesi’.

